En silencio, sin dar declaraciones a los medios de comunicación, llegaron esta mañana los integrantes de la Selección Nacional de futbol al aeropuerto de la Ciudad de México. Quien sí habló fue el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana, Ivar Sisniga, quien aseguró que no está en duda la permanencia del entrenador Jaime Lozano.

“Indudablemente como mexicanos estamos todos decepcionados ante la actuación del día de ayer, hay cosas que mejorar y que trabajar de aquí a la Copa América ¿La continuidad del “Jimmy” está en duda? No, el equipo ha mejorado en algunos aspectos, yo creo que hemos vista una mejora desde que llegó Jaime al equipo y hay que seguir adelante, hay cosas que corregir, cosas que mejorar y a eso nos vamos a enfocar y ahorita es preparar la Copa América de la mejor manera posible; en este tema Duilio Davino dará una conferencia de prensa más adelante para hablar de los pormenores”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó el grito homofóbico que nuevamente se escuchó durante el juego de México ante Estados Unidos anoche en la final de la Liga de las Naciones de la Concacaf celebrada en el estadio AT&T de Arlignton, Texas.

El manda más del futbol mundial dijo sentirse profundamente decepcionado por los gritos homofóbicos que se hicieron presentes en la recta final del encuentro. “La discriminación de cualquier tipo no tiene cabida en el futbol y pido a las autoridades pertinentes de que se aseguren de que los responsables rindan cuentas por sus actos”, indicó en un comunicado difundido en sus redes sociales.

(Por Manuel Trujillo Soriano)