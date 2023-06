Previo a segundo encuentro en la Copa Oro, este jueves contra Haití, en Glendale, Arizona; el entrenador interino de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, dijo que no quiere sólo un buen inicio de torneo, por lo que espera mejoría, un buen funcionamiento de sus jugadores y otra victoria ante los haitianos.

“Nuestra mentalidad es ganar, queremos ganar, queremos hacer un buen partido no ganar por casualidad porque las cosas salgan o tengamos suerte, simplemente queremos hacer un buen encuentro, queremos aprovechar nuestras fortalezas, queremos que cada vez nuestra idea de juego la hagamos de mejor manera, defendernos mejor que como lo hicimos con Honduras y atacar mejor también a grandes rasgos que lo que buscamos sabemos que Haití es un equipo muy, muy peligroso tiene muchísima velocidad”.

El “Jimmy” no dejó en claro si repetirá alineación o hará algunos cambios en su once inicial.

(Por Manuel Trujillo Soriano)