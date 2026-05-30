El secretario de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco, Manuel Herrera Vega, alertó que el crecimiento de la inteligencia artificial y otras tecnologías impulsan un aumento acelerado en la demanda de energía eléctrica, lo que representa un reto para la infraestructura del estado.

El funcionario explicó que empresas instaladas en Jalisco han solicitado incrementos significativos en su capacidad de suministro, como Flex y Foxconn.

Señaló que el estado trabaja en garantizar el abasto energético, fortalecer su competitividad para atraer inversiones y acelerar la transición hacia fuentes de energía renovable.