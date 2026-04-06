El grupo de agricultores Amigos por el Campo descartó una manifestación en Jalisco este lunes 6 de abril, como parte de la jornada de bloqueos en protesta a nivel nacional.

Sin embargo, aunque en Jalisco organizaciones como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos y Amigos por el Campo anunciaron que no participarán, no se descartan algunos posibles bloqueos en el estado por transportistas particulares.

Hasta este momento, las carreteras de Jalisco amanecen sin bloqueos por manifestaciones, de acuerdo con reportes de la Policía Vial.