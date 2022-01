Aunque el Gobierno Federal anunció que la vacunación de refuerzo para los docentes iniciará el 8 de enero, a las autoridades de Jalisco no se les ha notificado si se recibirán biológicos para la primera semana de aplicaciones.

El secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que en la planeación se encuentran 161 mil docentes y personal administrativo de todos los niveles educativos, de instituciones públicas y privadas:

“Sabemos por la información que nos dio hoy la federación en la conferencia matutina que será a partir del 8 cuando se comience a vacunar a los maestros pero a Jalisco todavía no se le ha dicho si está en esa primera semana. Nosotros estamos pidiendo a la federación que estemos en la primera semana porque estamos listos. Los maestros saben perfectamente cómo hacer este proceso muy ágil de vacunación, lo hemos demostrado antes y ojalá estemos considerados en la primer semana”.

Para los docentes de Jalisco se destinarán vacunas de la farmacéutica Moderna, que es compatible con las dosis de Cansino que se suministraron el año pasado.

Aún no se define el esquema para citar a los maestros, pero seguramente serán atendidos en los macro módulos del auditorio Benito Juárez y del centro administrativo en Tlajomulco. (Por José Luis Escamilla)