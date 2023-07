Será decisión del Gobierno de Jalisco si la Fiscalía General de la República atrae el caso del bombazo en Tlajomulco, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No sé si van a atraer el caso, si el Gobierno de Jalisco lo solicita, no sabemos todavía. Ellos van a resolverlo. Yo creo que el gobernador, que está viendo esto, va a tomar una decisión. Nosotros ayudamos, cooperamos, siempre. No es un asunto de que se trate, que no es el caso, de un delito del fuero común. No, o sea, sea del fuero que sea, fuero común, fuero federal, todo tiene que ver con la seguridad del pueblo”.

E insistió en que de cualquier manera el Gobierno Federal seguirá colaborando con la administración de Enrique Alfaro. (Por Arturo García Caudillo)