El Gobierno de Jalisco entregó este jueves apoyos económicos dirigidos tanto a padres de familia como a estancias infantiles, con una bolsa total de 100 millones de pesos destinada al cuidado y atención de niñas y niños.

El gobernador, Pablo Lemus Navarro, explicó que el programa contempla depósitos mensuales de mil 500 pesos para las familias, con el objetivo de que puedan cubrir las cuotas de las estancias infantiles de su elección.

“Depositamos mil 500 pesos mensuales en una tarjeta de débito. A través de esos mil 500 pesos mensuales, mamá o papá elige la estancia infantil puede ser que le quede más cerca de su trabajo, que le quede más cerca de su casa. La que le dé mayor seguridad en el cuidado de sus hijos. Mamá o papá toma la decisión”.

Además, las estancias infantiles podrán acceder a recursos de hasta 500 mil pesos por proyecto presentado, destinados a renovación, remodelación o adecuaciones de sus instalaciones.

Por su parte, la coordinadora de Desarrollo Social del estado, Andrea Blanco, señaló que la falta de apoyos para el cuidado infantil provoca que hasta siete de cada diez mujeres abandonen sus empleos por no contar con quién cuide a sus hijos. (Por Edgar Flores Maciel)