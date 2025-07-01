En el mes de octubre se generaron en Jalisco siete mil 178 nuevos empleos, para sumar 37 mil 900 en el acumulado de este año.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, los 7 mil 178 empleos generados en octubre fueron menores comparados con los 9 mil 345 creados en septiembre pasado.

En agosto pasado, el Centro Empresarial de Jalisco ajustó a la baja la meta de generación de empleos para este año, al pasar de 45 mil puestos de trabajo a 20 mil, tratándose de una de las cifras más bajas de los últimos años.