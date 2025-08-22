El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó el proyecto del nuevo Escudo Jalisco C5i, que contará con una inversión de 6 mil 377 millones de pesos para modernizar la seguridad estatal.
El complejo se edificará junto a Casa Jalisco e integrará más de 10 mil cámaras, 573 Puntos de Monitoreo Inteligente y ocho arcos carreteros, además de tecnología con inteligencia artificial y ciberseguridad.
La primera etapa estará lista antes del Mundial 2026.
El sistema permitirá la interconexión de los centros municipales (C2, C4 y C5) con el estatal, aumentando en 50 por ciento la capacidad de vigilancia.
Con esta infraestructura, Jalisco superará a la Ciudad de México en número de cámaras por habitante y reforzará la seguridad en municipios clave como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Puerto Vallarta.
Jalisco invertirá más de 6 mil millones en nuevo C5i, el centro de videovigilancia más grande del país
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó el proyecto del nuevo Escudo Jalisco C5i, que contará con una inversión de 6 mil 377 millones de pesos para modernizar la seguridad estatal.