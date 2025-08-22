El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó el proyecto del nuevo Escudo Jalisco C5i, que contará con una inversión de 6 mil 377 millones de pesos para modernizar la seguridad estatal.

El complejo se edificará junto a Casa Jalisco e integrará más de 10 mil cámaras, 573 Puntos de Monitoreo Inteligente y ocho arcos carreteros, además de tecnología con inteligencia artificial y ciberseguridad.

La primera etapa estará lista antes del Mundial 2026.

El sistema permitirá la interconexión de los centros municipales (C2, C4 y C5) con el estatal, aumentando en 50 por ciento la capacidad de vigilancia.

Con esta infraestructura, Jalisco superará a la Ciudad de México en número de cámaras por habitante y reforzará la seguridad en municipios clave como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y Puerto Vallarta.