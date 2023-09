A pesar de la liberación de la alcadesa de Cotija, Michoacán, el gobierno del Estado mantendrá las investigaciones sobre su rapto, expresó el gobernador, Enrique Alfaro. Afirma se trabaja coordinados con la Fiscalía de Michoacán para localizar a los responsables.

“No sabíamos ni que estaba aquí, por lo que sabemos andaba sin seguridad y bueno no quisiera yo abundar en la información sobre la investigación”.

Agregó el gobernador que los incidentes violentos anoche con vehículos pesados quemados en varias carreteras no afectó a vialidades de Jalisco, sino que sólo impactó a municipios michoacanos. El funcionario no especificó si estos eventos tuvieron relación con los operativos de búsqueda de la edil.

El mandatario participó esta mañana en un evento de homenaje al Heróico Colegio Militar, ello en el Congreso del Estado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)