Con 148 casos nuevos en lo que va del año, se mantiene en Jalisco la Alerta Estatal por Dengue que se declaró en el último trimestre de la administración anterior, confirma el Secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez.

“Continua por lo siguiente, aunque a finales de diciembre empezó a reducir importantemente el número de casos de dengue, solamente una semana epidemiológica no hubo reporte de algún caso y luego volvimos a tener casos de dengue confirmados. De tal suerte que por ejemplo en la semana epidemiológica número 3 tuvimos 102 nuevos casos para un total de 148 en lo que va del 2025, 148. Podría no sonar a una cantidad importante pero es atípico. Estamos en época de frío, ya el vector no debería estar circulando con la intensidad que parece estar circulando” (Por Gricelda Torres Zambrano)