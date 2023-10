El sector Salud Jalisco no cuenta aún con una vacuna contra el Covid-19 para la temporada invernal, pues rechaza la cubana y la rusa Abdalá y Sputnik respectivamente, que ofrece el Gobierno Federal y que no están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, señala el Secretario del ramo, Fernando Petersen

“La vacuna Abdala y Sputnik dijimos que no la vamos a aplicar en el Sector Salud Jalisco no, si podemos tener otra vacuna estaremos viéndola. bueno si llegaran las nuevas vacunas digamos Pfizer o Moderna que son las que traen la nueva cepa, creo que sería una gran cosa que pudiéramos hacerlo ¿no?. Sin embargo, no estamos seguros que ver la Patria que todavía no acaba de salir”.

Aclara que las clínicas y hospitales del IMSS y del ISSSTE en Jalisco si aplican esas vacunas. (Por Claudia Manuela Pérez)