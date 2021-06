Si pese a las protestas, el Instituto Para Devorver al Pueblo lo Robado decide en un futuro vender los seis terrenos del Cerro del Tajo del Bosque de la Primavera, Jalisco no permitirá una sola construcción, advierte el secretario de Medio Ambiente, Sergio Graff

“No se puede impedir el derecho de transferencia de propiedades, sin embargo lo que no vamos a permitir y no se puede realizar porque hay un decreto, quien compre esos terrenos no podrá realizar ninguna construcción”.

El Gobierno de Jalisco aplaudió la decisión de INDEP, de suspender temporalmente la venta de estos terrenos.

Está optimista respecto a la demanda para que le transfieran con el objeto de consolidar la protección del Bosque de la Primavera. (Por Gricelda Torres Zambrano)