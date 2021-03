Pese a que Jalisco vivirá este 2021 una de las peores crisis por la falta de agua, no se espera un buen temporal, explica la investigadora de la UdeG, Valentina Davydova.

“Por lo pronto, los modelos climáticos que trabajan en Estados Unidos, marca la escasez de agua, es decir, todavía no se pronostica un buen temporal. Igual como el año pasado espera escasez de la temporada 2021 en la región centro occidente de México”.

Advierte su preocupación por las quemas agrícolas, dado que si no se hacen con cuidado, elevarán el riesgo de incendios forestales. (Por Gricelda Torres Zambrano)