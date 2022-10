El Gobierno de Jalisco no ha abierto alguna investigación contra jefes policiales ni funcionarios señalados de nexos con el narco, según los hackeos realizados a la Sedena en el Guacamaya Leaks.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, indica que no hay denuncia formal del Gobierno Federal y le están solicitando información al respecto al Centro Nacional de Inteligencia.

“Si hay algún señalamiento que tengan ellos y no nos lo hacen saber en la Mesa de Seguridad pues cómo podemos tomar medidas al respecto. Entonces lo volvimos a hacer. Volvimos a hacer una solicitud formal, por escrito y estaremos atentos, lo que puedo decir es que los hechos de los que hemos hablado en los últimos días son de hace años”.

Agrega que algunos señalamientos tienen un fondo político. (Por Claudia Manuela Pérez)