El Gobierno de Jalisco pondrá a disposición de la Fiscalía General de la República, el equipo de monitoreo y espionaje Galileo que se encontró en la entrega-recepción de la administración y que tuvo un costo de 263 millones de pesos que se pagaron con dinero Federal.

El gobernador, Enrique Alfaro asegura que toda la información quedó resguardada y su gobierno no lo ha utilizado, aunque no aclara porque lo hace público hasta ahora, cuando se destapa el tema a nivel nacional.

“Y cuando llegamos al Gobierno, en el año 2019, el Fiscal me informó de la existencia de este equipo, que quiero decir dos cosas: una que en ese momento el acuerdo que tomamos con él es que este Gobierno no lo iba a usar, nosotros no espiamos, decidimos resguardarlo y le pedimos a la Contraloría del estado el que pudiera hacer una auditoría integral”.

Agrega que el Gobierno del Estado coadyuvará para que se investigue a profundidad el uso de este sistema de espionaje en la entidad. (Por Claudia Manuela Pérez)