En en el marco del Día Mundial del Agua, el Gobierno de Jalisco presentó en Nueva York los proyectos para saneamiento y abasto de agua para la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para los próximos 50 años.

El gobernador, Enrique Alfaro, aseguró asimismo que el saneamiento del Río Santiago registra un avance del 75 por ciento y argumenta que sigue sucio porque continua el proceso.

“Estamos sentando las bases y hemos arrancado ya el proceso de saneamiento del Río Santiago, que como en cualquier río contaminado va a llevar años en lograr los resultados que esperamos, no son procesos automáticos, hay quien por ignorancia o mala intención nos dice no, el río sigue estando sucio, pues el río seguirá estando sucio todavía un tiempo porque estamos en un proceso de recuperación que va a llevar años, pero lo importante es que hoy ya no le estamos echando la cantidad de aguas negras que antes recibía”.

Asimismo destacó el mandatario el proceso de tratamiento de las aguas negras del Río Santiago para llevarlas a industriales, las obras de abastecimiento del sistema el Zapotillo y el programa Nidos de lluvia para captar el agua pluvial. (Por Claudia Manuela Pérez)