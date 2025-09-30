El Congreso de Jalisco aprobó los criterios para distribuir en 2026 los recursos provenientes de fondos federales a los municipios, incluidos participaciones y excedentes por recaudación. Sin embargo, nueve municipios quedarán con reducciones significativas al no cumplir con la entrega de sus cuentas públicas de 2024.

La diputada Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, explicó que la falta de actualización en la rendición de cuentas impide que reciban más participaciones.

“Los que no se van a quedar, no quisiera decir en ceros, pero sí con menos recursos de lo que deberían de recibir de participaciones, porque hay algunos que sí cumplieron algunos meses de su cuenta pública. Hay algunos que no entregaron de plano nada, que no tienen su cuenta pública actualizada”.

Los municipios sancionados con esta medida son Mexticacán, Tapalpa, Chiquilistlán, Bolaños, San Martín de Bolaños, Tuxcueca, Tonila, Gómez Farías y Acatlán de Juárez. (Por Marck Hernández)