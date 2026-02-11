En una reunión virtual encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, refrendó la coordinación con el Gobierno Federal para fortalecer la estrategia estatal contra el sarampión.

Acompañado por autoridades de salud, el mandatario informó que en lo que va de 2025 se han aplicado 1.6 millones de dosis y que la meta es alcanzar los dos millones de vacunas durante febrero.

Detalló que para ello se desplegaron dos mil 800 brigadistas en las 13 regiones sanitarias del estado, además de habilitar más de 800 módulos de vacunación en centros de salud, escuelas, plazas públicas y hospitales.

Como parte de las medidas preventivas, se determinó el uso obligatorio de cubrebocas durante 30 días en planteles de educación básica del Área Metropolitana de Guadalajara. (Por Edgar Flores Maciel)