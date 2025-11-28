La Secretaría de Salud de Jalisco intensificó su estrategia contra el sarampión con brigadas ampliadas y nuevos macromódulos de vacunación.

El brote afecta principalmente a niñas y niños de cinco a nueve años y, en municipios altos, hasta 66 por ciento de los casos corresponde a población migrante.

El titular Héctor Raúl Pérez Gómez destacó acciones preventivas junto a municipios, Federación y sectores productivos para vacunar a jornaleros y contener la transmisión.

Se habilitaron módulos en Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y la FIL Guadalajara.

Más de 600 mil dosis han sido aplicadas en el estado.