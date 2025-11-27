México acumula 5 mil 373 casos confirmados de sarampión, según el reporte más reciente de la Secretaría de Salud federal.

Chihuahua continúa como el estado más afectado, con 4 mil 451 contagios.

Jalisco se ubica en segundo lugar nacional con 246 casos, 11 de ellos detectados en las últimas horas.

El número de defunciones se mantiene en 23 a nivel nacional.