El estado de Jalisco cerró en tercer lugar nacional por número de quejas por parte de consumidores durante El Buen Fin, revela el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor en Guadalajara, Marco Antonio Romero.

Señala que durante los cuatro días se presentaron casi 500 inconformidades, y señala los principales motivos.

“Las principales inconformidades que se dieron fueron que el proveedor no respetó el precio anunciado, incumplimiento en las ofertas que los proveedores tenían publicitadas, incumplimiento en las promociones que de igual manera se detectaron o que en su momento los proveedores no querían hacer válido y negativa a la entrega de los productos”.

De acuerdo con los resultados de las encuestas elaboradas por la Cámara de Comercio el 95 por ciento de los consumidores no registró abusos al realizar sus compras.

La Profeco señala que gracias a sus gestiones los consumidores recuperaron casi 1.8 millones de pesos. (Por José Luis Escamilla)