Jalisco contará con un día más de asueto, pero no será para todo el mundo, sino que sólo beneficiará a los burócratas. El Congreso del Estado aprobó que el 16 de junio sea feriado por ser el Día Estatal del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Sin embargo, a los únicos a quienes les convendrá porque tendrán un día libre serán los burócratas estatales.

Hubo nueve votos en contra y una abstención en contra de esta medida. No sólo se criticó el proceso legislativo para esta aprobación, pues no pasó por las comisiones adecuadas, sino que se consideró un exceso decretar un asueto que sólo beneficia a los funcionarios de gobierno. En la voz el morenista José María Martínez.

“No podemos nosotros fletarnos a más asuetos burocráticos en el estado. El estado debe responde de acuerdos a las expectativas que tiene el pueblo de Jalisco para poder trabajar en su beneficio”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)