Se cumplió un año de que Jalisco dejó de subir información de personas desaparecidas en la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde marzo del 2022 y su sistema de información, el SISOVID, está incompleto porque no presenta datos históricos ni abiertos, señala el investigador y exrector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero.

“Porque primero están incumpliendo una norma, y segundo es algo grave, por ejemplo, si alguien de Jalisco desaparece y por algo aparece en algún lugar, en alguna institución en otro estado, incluso si saben su nombre y lo buscan una base de datos no va a estar, no va a estar. Entonces es gravísimo, es no querer encontrarlos, de ese tamaño es problema. Ojalá pronto que Jalisco empiece a reportar a la base de datos nacional”.

El Gobierno de Jalisco reconoce casi 14 mil personas no localizadas en la entidad. (Por Claudia Manuela Pérez)