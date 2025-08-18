El Gobierno de Jalisco y el Centro Público InnovaBienestar de México (IBdMX) firmaron un convenio de colaboración para implementar en la entidad la Unidad de Negocios “Kutsari”, proyecto estratégico promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la cadena de valor de semiconductores en el país.

El acuerdo, suscrito por el gobernador Pablo Lemus y el director de IBdMX, Edmundo Gutiérrez, con la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, como testigo de honor, busca consolidar a Jalisco como polo tecnológico nacional.

Lemus destacó que el estado concentra 70 por ciento del diseño de semiconductores del país y que este proyecto atraerá inversiones y talento especializado, mientras Ruiz subrayó que la iniciativa permitirá avanzar en ciencia, educación superior e innovación con alcance internacional.