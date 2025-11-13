El Gobierno de Jalisco y la cadena Oxxo firmaron un convenio para convertir mil 570 tiendas de conveniencia en “Puntos Seguros” destinados a mujeres, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo.

Cada sucursal contará con un botón de auxilio conectado al C5 Escudo Jalisco, mediante el cual el personal podrá alertar directamente a las autoridades para una respuesta inmediata.

El gobernador Pablo Lemus calificó la medida como “novedosa en todo el país” y destacó que la amplia presencia de Oxxo en el estado garantiza una cobertura efectiva de apoyo y protección.

El programa forma parte de la Estrategia Pulso de Vida, que busca fortalecer la seguridad y coordinación entre gobierno y sector privado para combatir la violencia de género.

Las tiendas participantes serán identificadas con un distintivo visible. (Por Edgar Flores Maciel)