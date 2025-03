En conferencia de prensa el técnico del Club León y jugadores como Andrés Guardado y James Rodríguez expresaron su malestar luego de que la FIFA les quitara en la mesa el sitio en el Mundial de Clubes que ganaron en la cancha, por el tema de la multipropiedad.

James fue directo y dijo que es injusto y que piensa que se debe a que quieren beneficiar a alguien. “Es una injusticia grande, no solo yo, sino los que estamos acá. Como dice el profe, se ha ganado todo el derecho en el campo. Estamos un poco golpeados con todas estas cosas y creo que si estamos fuera es algo que no es justo. El equipo que vaya a entrar se va a ir manchado, no es algo justo con un club que ha hecho cosas grandes, más por todo el mundo que ha comprado cosas. ¿Cómo le dices a los aficionados que no van? Quien le da todo eso. El interés va más allá de muchas cosas, de que León esté fuera. Yo tengo dudas sobre todas esas cosas, es raro y creo que hay un interés grande para que alguien esté ahí. Tengo dudas y el futbol se ve manchado”, dijo.

Por su parte Berizzo fue claro: “Nunca me había pasado esto que estás en una Copa o en un Mundial y un par de días antes o semanas antes, como que te dicen que estás fuera, para mí es algo nuevo, o sea, yo nunca había vivido esto, pero bueno, como yo dije antes, ojalá que el FIFA esté atento a todo este tema y que se pueda hacer algo, porque creo que no es algo justo que quiera entrar otro equipo”.