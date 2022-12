Continúan las sorpresas en el Mundial de Qatar después de que Japón y Marruecos lograron calificaron a la segunda ronda como lideres de su grupo.

En el E, Japón vino de atrás para vencer por 2-1 a España con goles de Doan y Tanaka, después de que Álvaro Morata había puesto en ventaja a España que logró su pase en segundo lugar y por diferencia de goleo, situación que dejó muy molesto a Luis Enrique, entrenador de la Roja.

“En el futbol no hay lados buenos ni malos, en el futbol hay merecimientos y hoy no estoy nada contento la verdad no te voy engañar hemos clasificado pero yo quería haberlo hecho como primero del grupo y ganando nuestro partido, no ha podido ser porque Japón en 5 minutos nos ha hecho 2 goles y en diez minutos nos ha desarbolado por completo”

Con 6 puntos Japón calificó en primer lugar.

En el otro encuentro Alemania derrotó 4-2 a Costa Rica con doblete de Havertz más tantos de Gnabry y Füllkrug; por los Ticos descontaron con anotación de Yeltsin Tejeda y autogol de Manuel Nouer. Pese a sumar los mismos 4 puntos que España, el representativo Teutón queda eliminado por diferencia de goleo.

Este duelo por cierto, pasará a la historia como el primero de una Copa del mundo en ser dirigido por una tripleta de arbitras encabezada por la francesa Stéphanie Frappart y como auxiliares, la brasileña Neuza Back y la mexicana Karen Diaz.

En el Grupo F también hubo sorpresa, con la clasificación de Marruecos en primer lugar al derrotar por 2-1 a Canadá que ya estaba eliminada, con goles de Ziyech y Nesyri, los canadienses descontaron con autogol de Nayef Aguer.

Por su parte la selección de Bélgica considerada como favorita, quedó eliminada tras empatar a cero goles con Croacia.

De esta manera, en los octavos de final, Japón se enfrentará a Croacia el Lunes a las 9 de la mañana y Marruecos jugará contra España, el martes a las 9 de la mañana.

(Por Manuel Trujillo Soriano)