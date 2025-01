Previo al juego que este jueves disputará la Selección Mexicana ante el Inter de Porto Alegre en Brasil, el entrenador Javier Aguirre dijo que considero dejar el cargo tras la renuncia del presidente de la Federación, Juan Carlos Rodríguez en diciembre.

“Yo se lo dije a Juan Carlos, ¿oye me voy? yo no tengo ningún problema y me dijo que no, no bajo ninguna circunstancia. Le comenté lo mismo a Mikel y a Ivar que si yo era un problema me podía hacer a un lado y por supuesto que no. Yo creo que Duilo, Ivar y Mikel me han visto los tres a la cara y me han dicho que las cosas no cambian que seguimos tal cual; el mismo Juan Carlos me dijo ni se te ocurra es un tema de otra índole, económico básicamente, y sí claro aquí estoy con la misma ilusión, evidentemente sí me da tristeza”.

El Vasco dijo que sí le tiene molesto, el que no esté especificado la manera en la que los Clubes deben apoyar a la Selección Nacional, después de varios e negaron a soltar jugadores para la minigira por Sudamérica. (Por Manuel Trujillo Soriano)