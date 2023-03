Considerado uno de los mejores productores en la industria musical, Jayrick, presenta su primera producción discográfica en la que hace algunas colaboraciones.

El DJ aseguró que siempre está pendiente de las tendencias musicales, pero para no caer la imitación de lo que se escucha.

“Siempre estar ahí al pendiente de las tendencias y todo, sin embargo no caer, o sea, yo como productor si escucho algo que está en tendencia no imito eso para caer en tendencia, sino trato de adaptarlo a mi estilo, y decir estos nuevos elementos se usan, estos nuevos instrumentos pero sin perder mi esencia”.

Jayrick ha sido productor de éxitos de artistas como Christian Nodal y su canción Botella tras botella, Siddhartha y GeraMx, entre otros; además participará en el Festival Pal Norte 2023. (Por Katia Plascencia Muciño)