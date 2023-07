A tres años que tribunales electorales mandataron repetir las elecciones en el municipio de Jilotlán de los Dolores, luego que grupos delincuenciales incidieron en los resultados electorales en los comicios de 2021, todo apunta a que terminará la administración sin que se pueda realizar dicha elección. El Congreso nunca emitió la convocatoria para realizar el proceso, bajo el argumento que no existían condiciones de seguridad; la Secretaría General de Gobierno varias veces insistió que sí se podía lanzar dicha convocatoria.

El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que el concejo municipal terminaría la administración municipal:

“Yo creo que el concejo ha hecho un gran trabajo y me parece que si no había condiciones adecuadas para hacerlas yo creo que se generaron condiciones institucionales para que se garantizara la gobernabilidad”.

Alfaro reconoció que por los tiempos es ya difícil que haya elecciones en este municipio del sur de Jalisco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)