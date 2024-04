La cantante Jennifer López cambió el formato y nombre de su gira “This Is Me… Now” a “This Is Me Live. Los grandes éxitos”, luego de que en las últimas semanas, fuentes cercanas a la cantante aseguraron que se siente muy triste de que su último disco, es un rotundo fracaso, ya que no pudo colocar ninguna canción en el top de Spotify y en su primera semana sólo pudo vender 14 mil copias físicas.

Esto ocurre después de cancelar siete fechas de su primera gira norteamericana en cinco años debido a la débil venta de entradas.