Joaquín Guzmán López, alias “El Güero” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de dos cargos por narcotráfico y crimen organizado ante una corte federal en Illinois.

En la audiencia, el capo también admitió haber participado en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada en 2024 para entregarlo a autoridades de Estados Unidos.

La acusación contra “El Güero” abarca delitos cometidos entre 2008 y 2021 relacionados con el tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana, además de lavado de dinero y portación de armas.

Con este acuerdo, Guzmán López se convierte en el segundo hijo del Chapo en aceptar cargos tras la admisión de culpabilidad de Ovidio Guzmán en julio pasado, y fuentes señalan que también busca beneficios legales mediante cooperación con fiscales estadounidenses.