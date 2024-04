El jugador del Atlas, el venezolano John Murillo vivirá su primer enfrentamiento ante Chivas en el Clásico Tapatío del próximo sábado en el Estadio Jalisco. Dice que ya quiere llegue la hora del juego y que, aunque ganen no salvan el triste torneo que tuvieron.

“Muy ansioso por mi primer Clásico Tapatío. Ya viví en esta semana y en semanas anteriores, como la gente está apasionada por este rival que tenemos, como es el clásico tapatío. Los clásicos se tienen que ganar y es lo único que le podemos regalar en estos momentos a La Fiel, no se va a salvar la campaña, porque es una excepción para nosotros que nos conseguimos el objetivo, pero yo creo que el clásico es muy importante”.

Agrega el Rojinegro que se toparán en Chivas a un equipo “con grandes jugadores, mañana, ya justamente vamos a ver también cosas que hace el rival y yo creo que como tú lo dices, es un rival que viene en racha, va a un partido muy muy disputado, pero bueno esta semana terminaremos de ver los videos y analizar mejor al rival. Ya hemos venido viendo obviamente partidos de ellos, cuando se acerca siempre la jornada de enfrentarlos, pero va a ser un partido muy disputado por la clase de jugadores que tienen ellos”.

El técnico Beñat San José le seguirá dando responsabilidad en el once inicial a juveniles como el defensa Carlos Robles y el mediocampista Víctor Ríos. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Atlas FC)