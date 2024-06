Luego de que se bajara a dos días de la contienda electoral de este domingo dos de junio, el alcalde con licencia de Mazamitla, Jorge Magaña, anunció que el próximo 10 de junio regresará a sus actividades al frente de la administración municipal.

“El 10 de junio retomaré mis actividades como presidente municipal de Mazamitla, para concluir con esta etapa de servicio que ustedes me encomendaron hace tres años. Les pido por favor no caer en falsas noticias o rumores, no echar culpas a nadie sin prueba alguna. Sé que se vienen cosas buenas para Mazamitla. Sigamos siendo un pueblo unido y que todo el equipo que siempre me acompañó, mi gratitud infinita”.

Jorge Magaña, quien buscaba la reelección por la alianza Sigamos Haciendo Historia, justificó abandonar la contienda, para dedicarse a sus proyectos profesionales y personales.

Le pidió a la población no buscar culpables ni caer en confrontaciones o divisionismo, por una decisión personal (Por Gricelda Torres Zambrano )