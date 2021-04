Jornada sin goles la que se registró este viernes al iniciar la fecha 15 del Torneo Guardianes 2021, de la Liga MX.

Mazatlán recibió al Atlas y se escribió el empate cero por cero. Resultado que coloca al equipo Morado con 18 unidades en zona de repechaje en el lugar 11, y a los Zorros en el sexto con 22 puntos.

Tomás Boy timonel del Mazatlán FC dijo que su equipo generó opciones de gol para poder salir con el triunfo.

“El partido estaba preparado para que fuera de esa forma, el Atlas tiene un estilo molesto. El esfuerzo fue bueno, el resultado no me convence, pero al final creo que hicimos un poquito mejor las cosas que ellos”.

Por su parte Diego Cocca señaló que el juego le deja “un sabor amargo porque buscamos siempre el triunfo, siempre nuestra idea fue ganar, y por otro lado la verdad tengo que analizar la actitud de equipo la personalidad el buscar ir ganando siempre en el campo rival esa es la identidad que tiene el equipo”.

Por su parte en Aguascalientes, Necaxa y Gallos Blancos de igual manera no se hicieron daño y acabaron empatando a cero goles.

Memo Vázquez entrenador de los Rayos dijo que su equipo jugó el peor juego desde que llegó al banquillo.

“Fue el más bajo en cuanto a calidad, nos faltó movilidad, dinámica y creatividad para poder atacar y la verdad que nos queda una sensación de haber podido sacar el resultado. Me deja intranquilo”. (Por Martín Navarro Vásquez)