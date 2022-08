El cantautor de regional mexicano José Esparza, coautor del tema “De los besos que te di” aseguró que podría hacer alguna colaboración con artistas del reggaetón, pero no cambiaría de género musical, porque lo suyo es y será el ranchero.

“Quizá pueda hacer algo, una colaboración, y he hecho experimentos con y un Mariachi Trap y fue algo muy padre porque me salí de mi zona de confort, pero lo mío, lo mío es lo ranchero, entonces yo sé que a lo mejor por ahí me rijo, pero compongo de todo, de repente me sale pop, de repente me salen cosas hasta en inglés y así porque uno tiene la necesidad de sacar eso, de sacarte inspiración, de sacar el arte que traes dentro.

José Esparza junto con Cuitla Vega se presentarán en Guadalajara el próximo sábado 13 de agosto en el Teatro Diana con el espectáculo “Bandi2x1 desamor”. (Por Katia Plascencia Muciño)