Denuncia el ex candidato a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado, irregularidades en el proceso interno para designar al coordinador del Frente Amplio por México, y con ello su renuncia a 29 años de militancia en el PAN.

“Es lamentable lo que está sucediendo y por ello el día de mañana presentaré mi renuncia con carácter de irrevocable al Partido Acción Nacional. Voy a dejar atrás 29 años de militancia en el PAN. Me tocó coordinar a los dos grupos parlamentarios en lo local y en lo Federal y por supuesto que lo lamento mucho porque además yo no llegué al PAN cuando estaban las vacas gordas, yo llegué en el 94 cuando no ganábamos absolutamente nada”.

Al mismo tiempo, denunció que hay una cargada de los tres partidos que integran el FAM, en favor de la senadora Xóchitl Gálvez. (Por Arturo García Caudillo)