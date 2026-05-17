Los Atletas mexicanos dominan y ganan la edición 37 del Medio Maratón de Zapopan que se corrió esta mañana con una participación de con 8 mil personas. El triunfo fue para el jalisciense José Luis Santana Marín con tiempo de 1 hora 04 minutos y 48 segundos y dijo estar feliz por triunfar en su tierra y ante su gente.

“Muy contento por volver a ganar este Medio Maratón, en una ocasión lo gané en el 2018 pero en otra ruta y esta ruta es más rápida y contento. Realmente me llena de energía de toda la gente que te grita al estar en casa y muy contento con mi resultado, con mi entrenador y con mi familia que me vino a ver”.

Mientras tanto, en la rama femenil, se impuso Adela Honorato de la Ciudad de México con 1:12:47 y comentó.

“Pue si tuve oportunidad de sentirme bien y a mí me gusta mucho Guadalajara es la primera vez que gano en este evento, el otro fue el de Atlas y hace como 3 o 4 años corrí en Bomberos el 10K, pero la verdad Guadalajara me da buena vibra, me gusta mucho”.

El 21K zapopano repartió millón y medio de pesos entre los ganadores de las diferentes categorías. (Por Manuel Trujillo Soriano)