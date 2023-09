Un joven de 31 años de edad quien fue víctima de un accidente del transporte público hace un año, sostuvo una solitaria manifestación. El muchacho acudió a Plaza de Armas en su silla de ruedas a pedir apoyo a las autoridades luego de sufrir daños en su columna vertebral tras un percance en una unidad de transporte público en la avenida Juan Gil Preciado.

El joven se golpeó la espalda y la cabeza, hasta el día de hoy presenta secuelas. Afirma que ni la mutualidad del transporte público, ni las autoridades responsables de atender a víctimas, le han auxiliado, a pesar de los intensos dolores que sufrió tras el percance.

“Tengo hernias en la columna, en diferentes áreas, no me acuerdo bien, creo que L3, L5, no me acuerdo correctamente y tres operaciones en esta pierna y la última fue una remodelación de menisco”.

Afirma que se ha atendido porque su madre tiene atención en Pensiones del Estado, pero la autoridad no le apoya para dar seguimiento a su tratamiento. Con un cartelón en la mano, el joven se quedó en su silla de ruedas, afuera de Palacio de Gobierno. (Por Héctor Escamilla Ramírez)