El técnico del Cruz Azul, Juan Reynoso, acuso a Jefferson Intriago del Mazatlán de pegarle intencionalmente a su volante, Charly Rodríguez en el juego del pasado viernes celebrado en el estadio El Kraken.

“Lo que si me preocupa es como en el momento la jugada no la dimensionaron como la vimos ahí a un costado de la cancha, eso es lo que me preocupa, porque el golpe no fue un golpe para cortar una jugada, a mi me queda muy cerca aunque uno no está para acusar, pero me queda claro a nosotros los que jugamos cuando es una patada con mala intención y cuando es una patada para cotar, ojala y la gente que toma las decisiones en este caso valore y que no se vuelva a repetir, entre compañeros de profesión no podemos jugar de esa manera”.

La Maquina solicitó a la Comisión disciplinaria se inhabilite a Jefferson hasta que Charly pueda regresar a jugar.

(Por Manuel Trujillo Soriano)