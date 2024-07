Informa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, que no fue posible recuperar dos y medio millones de dólares de las cuentas del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

“Apenas estábamos logrando que una pequeña parte del dinero que tiene la esposa de García Luna en los Estados Unidos fuera regresado a México, dos y medio millones de dólares, un juez la quita de la lista de personas bloqueadas y le da permiso para volver a operar en el sistema financiero mexicano. Y los jueces al dar la suspensión en via de amparo, ¿qué es lo que hacen? Pues desbloquean las cuentas en concreto y entonces disponen de ellas y abur”.

Por ello y por otros casos similares, dice, está luchando por eliminar la jurisprudencia que considera inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias. (Por Arturo García Caudillo)