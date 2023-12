Samuel García no podrá abandonar sus funciones como gobernador hasta que no se resuelva el conflicto sobre su suplente, determina el Poder Judicial que anuló la licencia que el Congreso de Nuevo León aprobó al aspirante de Movimiento Ciudadano.

Personal del juzgado acudió esta mañana al Palacio de Gobierno y notificó la resolución.

Por lo anterior, Samuel García no podrá dejar Nuevo León a partir del 2 de diciembre e iniciar con sus actividades de precampaña de Movimiento Ciudadano para buscar la Presidencia en las elecciones del 2024 como tenía previsto.