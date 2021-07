En un hecho que varios atletas acusan de lamentable. La boxeadora Brianda Tamara Cruz denunció en una red social a las jugadoras de la Selección Mexicana de Softbol, por despreciar los uniformes y tirarlos en un bote de basura. Este hecho ya fue sancionado, por el Comité Olímpico Mexicano.

En una imagen, se ve como los distintos uniformes que el Comité Olímpico Mexicano entregó a las integrantes para su participación en Tokio 2020, algunos hasta con etiqueta, estaban ya en el olvido, en la basura. De hecho mientras en el futbol no se les permitió jugar con uniformes oficiales del tricolor, en Softbol sí jugaron con una marca distinta a la de los demás atletas. Aunque no hay imágenes, algunos medios aseguran que también tiraron los uniformes de gala que se les entregaron, y que fueron diseñados por artesanos mexicanos.

“La federación tiene que responder por esta situación y mientras nosotros estemos en el COM estas deportistas no podrán acreditarse para ninguna competencia del ciclo olímpico. Estoy muy triste y muy molesto a la vez. Repruebo total y enérgicamente esta penosa situación con las jugadoras que vinieron a los Juegos por México, pero seguramente ya no se sienten mexicanas pese a que se les dio todo el apoyo y cariño para que pudieran competir en Tokio”, dijo Carlos Padilla dirigente del COM. (Por Martín Navarro Vásquez)