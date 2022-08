Luego de rescatar el empate a un gol en el Clásico Tapatío ante el Atlas, los jugadores de Chivas se mostraron nuevamente avergonzados con su afición, pues ya camino a la fecha 9 del Torneo Apertura y no saben lo que es ganar. La clásica conferencia con el DT Ricardo cadena, fue cambiada por la llegada de todo el plantel para hablar con los medios de comunicación y decir que regalarán la taquilla del próximo juego como local, para responder al apoyo de su gente.

“Hablando con la directiva, el equipo y cuerpo técnico, nos dimos cuenta que la afición se entregó al máximo, nos apoyó de una menea increíble, hasta el último minuto nos alentaron. Pedirles que no nos abandonen, que los necesitamos, marcaron la diferencia, nosotros dimos todo en el campo, estamos fundidos. La siguiente taquilla es gratis para que no nos abandonen, hemos hablado mucho, pero sentimos que su parte nos da un extra”, dijo Fernando Beltrán.

Isaac Brizuela también mandó un mensaje: “Está claro, ya no sirve de nada hablar más, nos sentimos frustrados y dolidos con la afición. El cuerpo técnico ya habló demasiado, nos toca expresarnos a nosotros. La afición se entregó al máximo, hacerles saber que estamos muy apenados”. Ese juego gratis para la afición sería el martes 23 de agosto contra Monterrey a las 19:00 horas. (Por Martín Navarro Vásquez)