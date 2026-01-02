El jugador mexicano Julián Araujo fue anunciado como nuevo refuerzo del Celtic, en el balompié de Escocia, tras su paso por el Bournemouth de la Premier League, donde prácticamente no jugó el semestre pasado. El lateral llega a préstamo por lo que resta de temporada.

Araujo pudo jugar en la liga MX, pero prefirió seguir en Europa para tener minutos y buscar un lugar con la selección mexicana en el Mundial 2026.

“Estoy muy ilusionado y contento de estar aquí, de ayudar al equipo y darle alegría a los aficionados”, dijo en su presentación. (Por Martín Navarro Vásquez)