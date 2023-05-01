Ante la falta de oportunidades en el fútbol mexicano, el entrenador azteca Benjamín Mora dirigirá en la súper liga de China. Hoy el club Wuhan Three Towns hizo oficial la llegada del estratega ex de Atlas y Querétaro quien firmó contrato por una temporada este mismo viernes.

Por cierto que en la Liga MX solo serán tres entrenadores mexicanos con oportunidad.