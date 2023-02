El lateral mexicano Julián Araujo fue presentado este viernes como jugador del Barcelona B, que dirige Rafael Márquez. El ex del Galaxy no pudo cerrar su fichaje al primer equipo en el mercado de transferencias de invierno, esto debido a que el papeleo no llegó a tiempo por solo 18 segundos. Araujo firmó contrato hasta el 30 de junio del 2026.

“Muy feliz de este gran paso en mi carrera y listo para darle con todo por este gran club”, dijo.

Por otro lado el equipo Catalán dio a conocer que Pedri ser baja del equipo por 7 semanas debido a una lesión en la pierna derecha. (Por Martín Navarro Vásquez)