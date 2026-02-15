El futbolista mexicano Julián Araujo fue la figura del Celtic en la victoria de 3-2 sobre el Kilmarnock en la Liga de Escocia. Araujo marcó el gol del triunfo de forma agónica al minuto 97 para que su equipo se llevara la victoria y se quedara con las tres unidades. Araujo marcó así su primer gol en ese equipo, al cual llegó en este mercado invernal.

En Inglaterra, el Fulham pese a alienar de inicio a algunos suplentes, logró avanzar a la siguiente ronda de la FA Cup, al vencer 2-1 al Stoke City juego en el que el mexicano Raúl Jiménez entró de cambio al minuto 77. Por su parte el Arsenal no tuvo mayores inconvenientes para avanzar de la cuarta ronda al golear al Wigan 4-0.

En la Serie A de Italia se juega la jornada 25 y el Génova empató a cero goles con el Cremonese en calidad de visitante. Johan Vásquez estuvo los 90 minutos en el campo. Con el empate el Génova llega a los 24 puntos y sigue en el lugar 16 de la clasificación, es decir, cerca de zona de descenso.

Además en la Liga de Grecia el PAOK Salónica no pudo ganar en casa y empató a cero goles con el AEK Atenas, equipo que tuvo como titular a Orbelín Pineda. Mientras que con el PAOK Jorge Sánchez se quedó en la banca. (Por Martín Navarro Vásquez)