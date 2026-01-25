El delantero mexicano, Julián Quiñones marcó este domingo su gol 16 en la Liga de Arabia en el triunfo del Al-Qadisiya por 3-1 ante Al-Najma en la Jornada 18 de la Saudi Pro League. De esta manera, Quiñones prolongó a 7 su racha de partidos consecutivos con gol, incluyendo en este lapso 2 dobletes; y lo más importe que alcanzó al portugués Cristiano y ya comparten el primer lugar en el goleo individual con 16 tantos cada uno.

Ayer así se expresó el técnico de la Selección, Javier Aguirre del buen momento por el que atraviesa el atacante naturalizado.

“Julián es un jugador espectacular en México hizo cosas maravillosas, a nosotros nos ha ayudado, por su puesto que nos ha ayudado, es un jugador que tiene unos registros que no encontramos fácilmente en los jugadores y encima hoy está haciendo goles, yo creo que nadie tiene las puertas cerradas conmigo siendo mexicano y teniendo continuidad en su equipo pue es elegible, aunque claro, solo entran 26”.

Por cierto, la Selección Mexicana disputa en estos instantes su segundo encuentro de preparación del año ante Bolivia en Santa Cruz de la Sierra, en busca de alcanzar un mejor funcionamiento de cara a la Copa del Mundo que se disputará en junio. (Por Manuel Trujillo Soriano)